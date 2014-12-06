مصر..ألتراس أهلاوي يقتحم الاستاد قبل "الكونفيدرالية"

قالت وزارة الداخلية المصرية، في بيان أصدره مسؤول مركز الإعلام الأمني، إن عددا من عناصر الألتراس - رابطة مشجعين - اقتحموا استاد القاهرة المقام عليه مساء اليوم مباراة فريقي النادي الأهلي وفريق سيوي سبورت الإيفواري في نهائي كأس الكونفدرالية، من خلال باب الاستاد البحري باستخدام سيارة نقل "لوري"، وتحطيم الباب وإحداث تلفيات به.

وأضاف البيان أن نحو 2000 شخص منهم تمكنوا من الوصول إلى مدرجات الاستاد قبل انتظام خدمات تأمين المباراة، وتم التحفظ على السيارة المستخدمة في الواقعة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية والأمنية اللازمة للتعامل مع الموقف خشية اندساس عناصر من مثيري الشغب بينهم.