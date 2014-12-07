إحالة ملف 4 في قضية "مكتب الإرشاد" إلى المفتي

قضت محكمة جنايات القاهرة بإحالة 4 من متهمي القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث مكتب الإرشاد" إلى المفتي، وحددت جلسة 28 فبراير المقبل للنطق بالحكم على باقي المتهمين في القضية.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين القتل والتحريض على القتل والشروع في القتل وحيازة أسلحة نارية وذخيرة حية والانضمام إلى عصابة مسلحة، تهدف إلى ترويع الآمنين والتحريض على البلطجة والعنف أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم، ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين.

ويحاكم في القضية محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، ونائبيه خيرت الشاطر ورشاد بيومي، وسعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة، ونائبه عصام العريان، ومحمد البلتاجي عضو المكتب التنفيذي للحزب، ومحمد مهدي عاكف المرشد العام السابق، وأسامة ياسين وزير الشباب السابق، وأيمن هدهد مستشار رئيس الجمهورية السابق، وأحمد شوشة وحسام أبوبكر الصديق ومحمود الزناتي، وعبدالرحيم محمد عبدالرحيم ورضا فهمي ومصطفى عبدالعظيم البشلاوي ومحمد عبدالعظيم البشلاوي وعاطف عبدالجليل السمري، وجميعهم من قيادات وأعضاء تنظيم جماعة الإخوان.