داخلية مصر: الموافقة الأمنية شرط السفر إلى تركيا

وضعت السلطات المصرية قواعد جديدة للسفر إلى تركيا تتضمن ضرورة الحصول على الموافقة الأمنية للشباب ما بين سن 18 عاماً و40 عاماً.

وقال اللواء هاني عبداللطيف المتحدث باسم وزارة الداخلية لـ "العربية.نت" إن "المصريين من سن 18 إلى 40 سنة الراغبين في السفر إلى تركيا، عليهم الحصول على تصريح مسبق من أجهزة الأمن المصرية، مشيراً إلى أن هذا القرار معمول به مع دول أخرى مثل سوريا وليبيا والعراق.

وأكد أن القرار يهدف إلى الحد من انضمام الشباب إلى التنظيمات الإرهابية، مثل داعش والنصرة، وانخراطهم في الأعمال الإرهابية ضد بلدانهم. مضيفاً أنه تم منع مئات الشباب من السفر إلى تلك البلدان حتى الآن.

ومن جهة أخرى، ذكرت مصادر أمنية بمطار القاهرة وجود تعليمات عليا بضرورة مراجعة قطاعي الأمن الوطني والأمن العام في وزارة الداخلية، وإرفاق أسماء جميع الراغبين في مغادرة البلاد إلى سوريا وتركيا والعراق، وعدم السماح لهم بالسفر، خاصة الفئات العمرية من 18 إلى 40 سنة، قبل موافقة جهات الأمن.

وأشارت تلك المصادر إلى أن "التعليمات تقضي بمراجعة جميع أسماء المسافرين من مصر بشكل دقيق، وفحص أوراق القادمين إلى مصر خاصة من بعض الدول التي تشهد صراعات، ويوجد بها انتشار لتنظيم داعش والتنظيمات المتشددة.

في إطار ذلك، أعدت الأجهزة الأمنية المصرية حصراً دقيقا لبعض المصريين الذين غادروا البلاد قبل 6 أشهر، والذين انضموا إلى داعش وجبهة النصرة، وكشفت كيفية سفرهم وتجنيدهم للانضمام إلى التنظيمات الإرهابية، حيث يتعرضون لإغراءات كبيرة قبل تجنيدهم، ولذلك طلبت السلطات المصرية تشديد قواعد السفر كما طلبت ضرورة حصول القادمين أيضاً إلى مصر من سوريا والعراق وليبيا وتركيا على موافقة أمنية.

وكانت سلطات مطار القاهرة قد بدأت منذ أول أمس الجمعة تشديد إجراءات سفر المصريين إلى تركيا، وطلبت موافقة أمنية للمسافرين حتى لو كان الراكب مسافراً ضمن فوج سياحي، كما منعت سفر أكثر من 200 شخص خلال الـ24 ساعة الماضية.