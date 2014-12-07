مصر.. الجيش يقتل 5 تكفيريين بشمال سيناء

قتلت قوات الجيش 5 تكفيريين في حملة عسكرية موسعة بمناطق "جنوب الشيخ زويد ورفح" بشمال سيناء.

وقالت مصادر أمنية بشمال سيناء إن الحملة أسفرت عن مقتل 5 عناصر تكفيرية بعد اشتباك مسلح مع القوات، وضبط 15 آخرين من بينهم 3 متورطين في استهداف الجنود برفح، ويجري التحقيق معهم بأحد الأجهزة الأمنية بالعريش.

وتمكنت الحملة من تدمير 10 بؤر إرهابية تستخدم في انطلاق الهجمات الإرهابية ضد قوات الجيش والشرطة، بجانب تدمير سيارتين، و8 دراجات نارية من دون لوحات معدنية خاصة بالعناصر التكفيرية، تستخدمها في تنفيذ الهجمات الإرهابية ضد القوات.