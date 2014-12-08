إحالة 71 طالبا مصريا للمحاكمة على خلفية أحداث الأزهر

أحالت النيابة العامة في مصر، اليوم الاثنين، 71 طالبا في جامعة الأزهر للمحاكمة على خلفية تهم بـ"الانضمام إلى جماعة إرهابية مسلحة"، والتظاهر غير المرخص، وإثارة الشغب في اشتباكات متفرقة داخل حرم الجامعة منذ بداية العام الدراسي الحالي، بحسب مصدر قضائي.

ومنذ أكتوبر الماضي، شهدت جامعة الأزهر مصادمات عنيفة بين قوات الأمن والطلاب المناصرين للرئيس المعزول محمد مرسي.

وقالت مصادر قضائية إن النيابة العامة أحالت 71 طالبا في جامعة الأزهر إلى محكمة الجنايات بتهمة "الانضمام إلى جماعة إرهابية مسلحة تهدف إلى تكدير السلم والأمن العام ومقاومة السلطات"، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر والتي صنفتها الحكومة "تنظيما إرهابيا".

كما اتهمت السلطات المصرية الطلاب بـ"التظاهر بدون ترخيص وإثارة الشغب والتجمهر والتعدي على قوات الأمن في تجمعات منذ بدء العام الدراسي".

وسبق لمحكمة استئناف مصرية أن أيدت في 23 نوفمبر الماضي أحكاما بالسجن تصل إلى 5 سنوات بحق 85 طالبا مناصرا لجماعة الإخوان، سبق لهم أن أدينوا بالتظاهر غير المرخص والاعتداء على قوات الأمن في جامعة الأزهر.

وفي نوفمبر أيضا، أحيل 5 طلاب في جامعة الأزهر إلى محكمة عسكرية بتهمة إحراق جزء من مبنى كلية الهندسة في الجامعة، بعد مرور 3 أسابيع عن إقرار قانون يسمح بإجراء محاكمات عسكرية للمدنيين المتهمين بمهاجمة منشآت الدولة.

ومنذ بداية العام الدراسي الحالي، توفي طالب مصري متأثرا بجروح أصيب بها خلال اشتباكات بين طلاب من أنصار جماعة الإخوان وقوات الأمن، داخل كلية الهندسة بمدينة الإسكندرية في 21 أكتوبر الماضي.

ولقي 14 طالبا على الأقل مصرعهم خلال العام الدراسي السابق الذي انتهى في أبريل الماضي، بحسب منظمات حقوقية، بعدما دخل الطلاب المناصرون لمرسي في مواجهات مع قوات الأمن في عدد من الجامعات المصرية.