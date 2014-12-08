السفارة الكندية بالقاهرة تغلق.. والأسترالية تحذر

أعلنت السفارة الكندية في القاهرة، اليوم الاثنين، إغلاق أبوابها حتى إشعار آخر، وذلك لدواعٍ أمنية، فيما حذرت الخارجية الأسترالية مواطنيها في مصر من هجمات إرهابية محتملة.

وقال مسؤول رداً على خط هاتفي للطواريء بالسفارة الكندية في القاهرة إن السفارة أغلقت اليوم الاثنين حتى إشعار آخر بسبب مخاوف أمنية.

ومن ناحية أخرى، حذرت الخارجية الأسترالية مواطنيها في مصر من هجمات إرهابية محتملة ضد المواقع السياحية والوزارات الحكومية والسفارات في القاهرة.

وقالت الخارجية في بيانها المنشور على موقع السفارة، اليوم الاثنين: "نحن لا نزال ننصح بعدم السفر إلى محافظة شمال سيناء، وننصح الأستراليين بإعادة النظر في حاجتهم إلى السفر في أماكن أخرى في مصر، نظرا لاستمرار التوتر السياسي والتهديدات بهجمات إرهابية".

يأتي ذلك بعد يوم من إعلان السفارة البريطانية في القاهرة تعليق الخدمات العامة فيها لأسباب أمنية، حيث طالبت السفارة في بيان لها الجمهور بعدم الحضور إلى مبنى السفارة، مشيرة إلى أن العاملين فيها لا يمكنهم استلام طلبات جديدة للحصول على التأشيرات في الوقت الحالي، وأن مراكز طلبات التأشيرة في القاهرة والإسكندرية ستظل مفتوحة لأمور الاستعلام ولإعادة الجوازات.

وكان اللواء علي الدمرداش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، قد أكد، الأحد، أن الأجهزة الأمنية على أتم الاستعداد لتأمين جميع الجاليات والسفارات المتواجدة بالقاهرة، في جميع قطاعات العاصمة بصورة كبيرة، مؤكداً أن أية مخططات خارجة على القانون للإضرار بالجاليات الأجنبية بالبلاد يتم التعامل معها بسرعة وبقوة.

ولم تغلق السفارة الأميركية التي تقع في نفس منطقة السفارة البريطانية بالقاهرة أبوابها. وكانت أصدرت بيانا في الرابع من ديسمبر تحذر فيه موظفيها بألا يبتعدوا كثيراً عن منازلهم. كما حثت المواطنين الأميركيين على توخي الحذر.