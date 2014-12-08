مصر..توقف حركة القطارات بالدلتا للاشتباه بوجود قنابل

توقفت حركة القطارات على خط "أبوقير- رشيد"، وطريق "رشيد- الإسكندرية" بدلتا النيل في مصر، صباح اليوم الاثنين، بسبب الاشتباه في وجود قنبلة على خط السكة الحديدية.

وقامت قوات الأمن بإخلاء ركاب القطار بعد انتشار حالة من الذعر بين ركاب خط "أبوقير- رشيد" والقادم من الإسكندرية متجها إلى رشيد، عند الاشتباه في وجود قنبلة.

وتسبب ذلك في توقف حركة المرور بطريق جمال عبدالناصر الممتد من الإسكندرية وحتى رشيد، وعثرت قوات الدفاع المدني والحريق علي جسمين بالمنطقة يشتبه في كونهما قنابل ويجري التعامل معهما من قبل خبراء المفرقعات.