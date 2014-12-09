أميركا: مصر تدرس الموقف الأمني لسفارتنا

أكدت جين ساكي، المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، حرص الولايات المتحدة على أمن وسلامة الأميركيين العاملين بسفاراتها في الخارج، وذلك في ضوء قرب نشر تقرير مجلس الشيوخ الأميركي حول ممارسات التعذيب التي لجأت إليها وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) في الفترة ما بعد هجمات 11 سبتمبر 2001.

وقالت ساكي، في تصريحات صحفية، حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط، الرسمية المصرية، إن واشنطن تراقب كافة التطورات، مشيرة إلى أن السلطات في مصر ستدرس الموقف الأمني للسفارة الأميركية بالقاهرة، وفقا للوضع الأمني على الأرض.

وأوضحت ساكي أن قرار بريطانيا وكندا بإغلاق سفارتيهما بالقاهرة غير مرتبط بنشر التقرير الأميركي، ونوهت إلى أن تحذير الأميركيين من السفر إلى مصر الذي أصدرته الولايات المتحدة أواخر الأسبوع الماضي جاء في ضوء تزايد التوترات والهجمات الأخيرة التي استهدفت المواطنين الغربيين وليست له علاقة بقرار الدولتين بإغلاق سفارتيهما أو بنشر التقرير.

وأضافت أنه تمت مطالبة جميع السفراء الأميركيين في الخارج منذ عدة أشهر بمراجعة الإجراءات الأمنية تمهيدا لنشر التقرير، وذلك تحسبا لأي ردود فعل محتملة في الخارج، وهذا هو ما تم التأكيد عليه خلال الأيام القليلة الماضية في ضوء احتمال نشر التقرير هذه الأيام.

وأكدت ساكي أن كل سفارة تقوم بمراجعة وضعها واحتياجاتها الأمنية، مشيرة إلى أن الخارجية الأميركية على اتصال وثيق بكافة السفارات.

فى سياق متصل، نقل راديو "سوا" الأميركي عن ساكي، قولها "إن الرئيس الأميركي باراك أوباما أمر قبل بضعة أشهر بإجراء إعادة نظر شاملة بالطريقة التي تتعامل فيها الحكومة مع اختطاف رهائن أميركيين من قبل جماعات إرهابية".

وأضافت أن "مسألة دفع فديات ليست جزءا من إعادة النظر هذه"، موضحة أن هذه "المراجعة" لسياسة الولايات المتحدة إزاء قضايا احتجاز رهائن تشمل كلا من وزارتي الخارجية والدفاع ووكالات الاستخبارات.

وتابعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، قائلة، إن "الإدارة الأميركية وعملا بسياسة قديمة العهد لا يمكن أن تقدم أي تنازل لخاطفي الرهائن وهذا لسبب بسيط وجيد، وهو أن كل الأميركيين في الخارج سيواجهون مخاطر أكبر للتعرض للخطف. وبدفع فديات نكون بصدد دعم منظمات إرهابية نحن نسعى إلى القضاء عليها".

