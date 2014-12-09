مصر.. تأجيل محاكمة مرسي في أحداث الاتحادية

قدمت النيابة العامة لمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، في قضية أحداث قصر الاتحادية، شهادة موثقة تفيد بأن التحقيقات في تسريب مكالمات وصفت بـ"المفبركة" لقيادات الجيش قد أحيلت إلى المدعي العام العسكري لاتخاذ اللازم قانونا.

وقررت المحكمة تأجيل، نظر قضية "أحداث الاتحادية" والمتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسى، لجلسة، الأربعاء لاستكمال مرافعة الدفاع.

ويحاكم فى القضية، الرئيس الأسبق محمد مرسى و14 آخرون من قيادات جماعة الإخوان بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية.

