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مصر.. انتشار قوات الأمن بكثافة في منطقة السفارات

المصدر: القاهرة - العربية.نت
تواجد أمني مكثف بمحيط السفارات بوسط القاهرة
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قامت وزارة الداخلية المصرية بنشر عدد كبير من أفراد الخدمات الأمنية ورجال المباحث ورجال الأمن المركزي بمحيط منطقة السفارات بجاردن سيتي بوسط القاهرة، وذلك لتأمين جميع السفارات والجاليات الأجنبية بالمنطقة.

ويتواجد رجال الأمن المركزي بمحيط كل سفارة بغرض التدخل السريع حال حدوث أية طوارئ بالمنطقة، كما يقوم خبراء المفرقعات بمعاونة الكلاب البوليسية بعمليات تمشيط موسعة لجميع السيارات والمباني المتواجدة في محيط سفارات جاردن سيتي.

يأتي ذلك في الوقت الذي علقت فيه بعض سفارات الدول الأجنبية في مصر أعمالها لدواع أمنية، ومنها سفارات أميركا وكندا وبريطانيا وأستراليا.

كلمات دالّة

#السفارة الكندية, #السفارة الأسترالية, #السفارة البريطانية, #مصر, #القاهرة, #جاردن سيتي, #تواجد أمني

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