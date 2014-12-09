مصر.. انتشار قوات الأمن بكثافة في منطقة السفارات

قامت وزارة الداخلية المصرية بنشر عدد كبير من أفراد الخدمات الأمنية ورجال المباحث ورجال الأمن المركزي بمحيط منطقة السفارات بجاردن سيتي بوسط القاهرة، وذلك لتأمين جميع السفارات والجاليات الأجنبية بالمنطقة.

ويتواجد رجال الأمن المركزي بمحيط كل سفارة بغرض التدخل السريع حال حدوث أية طوارئ بالمنطقة، كما يقوم خبراء المفرقعات بمعاونة الكلاب البوليسية بعمليات تمشيط موسعة لجميع السيارات والمباني المتواجدة في محيط سفارات جاردن سيتي.

يأتي ذلك في الوقت الذي علقت فيه بعض سفارات الدول الأجنبية في مصر أعمالها لدواع أمنية، ومنها سفارات أميركا وكندا وبريطانيا وأستراليا.