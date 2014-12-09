مصر.. مقتل ضابط وإصابة شرطيين آخرين برصاص مجهولين

قتل ضابط شرطة برتبة ملازم أول بمصر، برصاص مجهولين، بطريق "بلبيس – القاهرة الزراعي" بالقرب من كوبري غيتة، كما أصيب أمين شرطة آخر، بطلق ناري بالكتف والصدر، وجندي بطلق ناري في فروة الرأس، ونقلا لمستشفى خاص بمركز بلبيس شرق القاهرة.

وتلقى اللواء سامح الكيلاني مدير أمن الشرقية، إخطارا من مركز شرطة بلبيس بمقتل رئيس نقطة أنشاص الرمل ببلبيس بمحافظة الشرقية، بطلق ناري بالرأس وإصابة أمين شرطة وعسكري وحالتهما مستقرة.

فيما أفاد مصدر أمني بمركز شرطة بلبيس، أن الحادث جنائي من قبل أحد الخارجين عن القانون، الذي مجرد ما شاهد سيارة الشرطة، بالطريق اعتقد أن الضابط في مأمورية للقبض عليه، فسارع بإطلاق وابل من النيران على سيارة الشرطة.