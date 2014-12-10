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السيسي يعلن تخفيض ساعات حظر التجول في سيناء

المصدر: دبي - قناة العربية
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي
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أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تخفيض ساعات حظر التجوال المفروض في مناطق شمال سيناء، بمقدار ثلاث ساعات ليبدأ من السابعة مساءً حتى السادسة صباحاً.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية في بيان "أنه تخفيفاً على أهالي سيناء ومساعدتهم على كسب الرزق والقيام بأعمالهم، تم تخفيف ساعات حظر التجول".

وجاء القرار أثناء اجتماع للسيسي مع شيوخ قبائل سيناء في مقر الرئاسة بالقاهرة، والذي أكد فيه الرئيس المصري أنه سيتم الانتهاء من حفر الأنفاق أسفل قناة السويس الجديدة في أسرع وقت ممكن، وتقليص الفترة الزمنية المقترحة لإتمام عمليات الحفر في تلك الأنفاق.

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