سيناء.. العثور على 15 ملجأ للمتطرفين تحت الأرض

كشفت قوات الأمن المصرية المشاركة في الحملة العسكرية لمواجهة الإرهاب في سيناء فجر اليوم عن وجود 15 ملجأ تحت الأرض جنوب الشيخ زويد.

وقالت مصادر أمنية إن "تلك الملاجئ مجهزة ويتسع الواحد منها لنحو 100 فرد، وهي مزودة بفتحات تهوية ومداخل ومخارج".

وقالت تلك المصادر أيضا إنه "سبق الكشف عن 29 ملجأ في مناطق أخرى جنوب الشيخ زويد خلال الحملات العسكرية السابقة".

كما ضبطت قوات الأمن بشمال سيناء مخزنا يحتوي على كميات كبيرة من السلاح المتنوع والذخيرة، أثناء حملة المداهمات العسكرية لمعاقل التكفيريين بمناطق جنوب الشيخ زويد، وتم ضبط مخزن للمهمات العسكرية والملابس المموهة، بعضها فلسطيني والبعض الآخر عبارة عن ملابس سوداء لتنظيم داعش، وأعلام لتنظيم القاعدة.

كما تم ضبط معسكر إيواء وتدريب وساحة رماية إلى جانب ضبط زنازين للسجن والتعذيب لاحتجاز الرهائن.