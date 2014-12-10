عبوة ناسفة في العريش تستهدف الشرطة المصرية

انفجرت عبوة ناسفة على الطريق الدولي "العريش- القنطرة" في منطقة المساعيد غرب مدينة العريش دون حدوث أي إصابات . وأكدت مصادر أمنية أن دوي انفجار ضخم هز منطقة المساعيد وسمعه سكان العريش. وقالت المصادر إن الانفجار ناتج عن عبوة ناسفة وضعت في طريق مدرعة تابعة للشرطة بالقرب من مركز شباب المساعيد، حيث تم تفجيرها عن بعد، ولم تسفر عن وقوع إصابات في طاقم المدرعة .

هذا وانتقل اللواء علي العزازي نائب مدير أمن شمال سيناء إلى موقع الحادث، حيث تم استدعاء خبراء المفرقعات لتمشيط المنطقة وللبحث عن أي عبوات أخرى يحتمل زرعها.

