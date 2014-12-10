مصر.. مقتل عميد جيش وجنديين في حادث سير

لقي ضابط برتبة عميد بالقوات المسلحة المصرية، ومجندان مصرعهم، وأصيب ضابط آخر برتبة عقيد بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسد إثر وقوع حادث تصادم على الطريق الصحراوى بوادي النطرون بمحافظة البحيرة.

كان اللواء محمد فتحي إسماعيل، مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا يفيد بأنه أثناء سير السيارة رقم 6594 م ن س / 13072 نقل بمقطورة غربية قيادة محمود سليمان البربري (34 عاما – سائق) ومقيم بالغربية، بطريق الخدمات الطريق الصحراوي الكيلو 112 اتجاه القاهرة بوادى النطرون، اختلت عجلة القيادة واصطدم بالسيارة رقم 932 ن وج " قوات مسلحة " تابعة لوحدة تطهير الألغام بالعلمين، التي تصادف سيرها بالاتجاه المقابل.

وأسفر الحادث عن مصرع قائد السيارة الثانية المجند بلال أحمد طنطاوى "21 عاما"، مقيم بالمنوفية، والعميد قوات مسلحة عصام مهدي سلامة "50 عاما"، مقيم بالقاهرة، والمجند على إبراهيم الدسوقي "20 عاما"، مقيم بالمنوفية، وإصابة العقيد قوات مسلحة هاني فريد محمد "48 عاما"، مقيم بالقاهرة (كسور بالعضد والفخذ الأيمن وكدمات وجروح)، جميعهم من قوة ذات الوحدة.

تم نقل الجثث والمصاب لمستشفى مصطفى كامل العسكري، وجار تحرير محضر بالحادث.