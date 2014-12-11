سجن وزير إعلام "مرسي" 10 سنوات في قضية بث "رابعة"

قضت محكمة جنايات محكمة شمال القاهرة، اليوم الخميس، بسجن صلاح عبد المقصود وزير الإعلام في عهد محمد مرسي 10 سنوات ورد مبلغ 3 ملايين و500 ألف جنيه بتهمة سرقة سيارات البث التليفزيوني في ميدان رابعة.

وكانت النيابة العامة قد أحالت كلا من وزير الإعلام الأسبق ورئيس قطاع الهندسة الإذاعية باتحاد الإذاعة والتلفزيون عمرو عبدالغفار "محبوس احتياطيا" بتهمة الإضرار بالمال العام بما قيمته 48 مليون جنيه، جراء سماحهما بتواجد سيارات البث الفضائي المباشر في محيط اعتصام رابعة وتمكين المعتصمين من الاستيلاء عليها وتحطيمها.

وأسندت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم العدوان على المال العام بتربيح الغير منافع من أعمال وظيفتهما دون وجه حق، والإضرار عمدا بأموال ومصالح جهة عملهما ضررا جسيما.

وأفادت تحقيقات النيابة العامة أن الوزير السابق ورئيس قطاع الهندسة الإذاعية، صمما على استمرار تواجد سيارات البث بمحيط التظاهرات، فاستولى المتظاهرون عليها 3 يوليو الماضي، واستخدموها في نقل وبث التظاهرات، مما ترتب عليه أضرار جسيمة بالدولة جاوزت قيمتها 48 مليون جنيه.

وكشف أحد مقاطع الفيديو عبر شبكة الإنترنت عن ظهور وزير الإعلام السابق صلاح عبد المقصود – المتهم الأول – على منصة رابعة العدوية يوم 10 يوليو الماضي وعلى المقطع شعار لإحدى القنوات الفضائية.

