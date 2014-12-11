الإرهاب والقدس يتصدران مناقشات السيسي والملك عبدالله

أنهى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي زيارة رسمية قصيرة إلى الأردن، أجرى خلالها مباحثات مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، حول العلاقات بين البلدين وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية.

وشدد الزعيمان على أهمية وجود منهج استراتيجي شامل بين مختلف الأطراف في التصدي للإرهاب.

وأكد الجانبان على أهمية العمل على إظهار الصورة السمحة للإسلام وتعاليمه التي تنبذ العنف والتطرف.

ودعا الزعيمان الأطراف الدولية إلى العمل على تهيئة الظروف لإحياء مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، كما حذرا من خطورة المساس بالوضع القائم في مدينة القدس والمقدسات فيها.

وأكد القائدان على أهمية التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة السورية، ينهي معاناة الشعب ويحفظ وحدة وسلامة سوريا.

وحول الملف العراقي، أكدا على ضرورة تعزيز الوفاق الوطني بين العراقيين ودعم الحكومة في محاربة الإرهاب.

