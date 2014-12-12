إجراءات أمنية مشددة في القاهرة لمنع اقتحام السجون

كثفت أجهزة الأمن بالقاهرة، صباح الجمعة، تواجد قواتها في جميع الميادين والطرق الرئيسية، وفي محيط عدد من المنشآت الحيوية، بينها أقسام الشرطة والسجون، وكثفت من إجراءاتها الأمنية في ميدان التحرير ورابعة العدوية، تحسباً لتنظيم جماعة الإخوان مظاهرات، عقب صلاة الجمعة.

وقال نائب مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة اللواء عصام سعد إن قوات الشرطة، بالتعاون مع القوات المسلحة، فرضت إجراءات أمن مشددة في محيط جميع المباني الحكومية المهمة الموجودة بمنطقة التحرير، وغيرها من المناطق الأخرى، حسب ما نقل موقع "المصري اليوم".

وكانت قوات الأمن قد فرقت تظاهرتين لأعضاء تنظيم الإخوان، في 28 نوفمبر، بمنطقتي محرم بك والورديان غرب مدينة الإسكندرية، وألقت القبض على 5 منهم.

وفي هذا السياق، قال مدير مباحث الإسكندرية العميد شريف عبدالحميد: ألقينا القبض على 5 عناصر من الإخوان، وتعاملنا مع بلاغين سلبيين بوجود أجسام مشتبه فيها أمام قسم شرطة المنتزه، ومديرية أمن الإسكندرية، وتبين سلبية البلاغين.