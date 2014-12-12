الداخلية تنفي وجود شبهة جنائية في حريق حي السفارات

نفى مسؤول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية المصرية وجود شبهة جنائية في حادث اشتعال النيران بسيارة "ميكروباص" تابعة لقوات الأمن المركزي المسؤولة عن تأمين السفارة البريطانية بمنطقة السفارات في القاهرة.

وقال إنه أثناء انتظام الخدمات الأمنية المكلفة بتأمين محيط منطقة السفارات بشارع أميركا اللاتينية بجاردن سيتي، حدث اشتعال ذاتي لأحد بواعث الغاز داخل إحدى سيارات الأمن المركزي أسفر عن حريق محدود.

وأضاف تسبب الحريق في انطلاق عدة بواعث غاز وطلقات دافعة كانت بداخلها دون حدوث إصابات أو تلفيات، وتمكنت قوات الحماية المدنية المعينة بذات الخدمة من السيطرة على الحريق وإطفائه.

من ناحية أخرى، قال المتحدث باسم السفارة البريطانية في القاهرة، ردا على سؤال حول ما تردد عن نشوب حريق بمحيط السفارة، "بأن الحادثة انتهت، ونعتقد أنها عارضة، وهي لم تؤثر على السفارة".