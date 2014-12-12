الرئيس الفلسطيني يدعم مصر في مواجهة "حماس"

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس دعمه لمصر في مواجهة حركة "حماس"، التي تسيطر على قطاع غزة، وذلك في مقابلة نشرت وكالة "أنباء الشرق الأوسط" (أ ش أ) الرسمية مقتطفات منها الخميس.

ووقعت حركتا "فتح" بزعامة عباس و"حماس" في الربيع الفائت اتفاق مصالحة لكن تطبيقه لا يزال يواجه صعوبات.

وقال عباس في مقابلة مع مجلة "الأهرام العربي" تنشر السبت ونشرت وكالة "أنباء الشرق الأوسط "مقاطع منها مساء الخميس: "نحن أيدنا كل الإجراءات الوقائية التي اتخذتها السلطات المصرية لإغلاق الأنفاق (بين مصر وقطاع غزة) ومنع تهريب الأسلحة والأشخاص فيما بين غزة وسيناء، وسنؤيد كل إجراء يحمي مصر من أي مخاطر".

وتتهم السلطات المصرية "حماس" بدعم جماعة "الإخوان"، وتشتبه أيضاً بأن ناشطي "حماس" يقدمون دعماً إلى الجهاديين المتطرفين الذين يكثفون هجماتهم على قوات الأمن المصرية في شبه جزيرة سيناء.

وأضاف عباس: "إذا ثبت أن أفراداً أو جماعات من حماس قد تورطت في أعمال إرهابية ضد مصر فمن حقها ملاحقة ومعاقبة هؤلاء".

وباشرت السلطات المصرية إقامة منطقة عازلة عند الحدود بين سيناء وقطاع غزة. وأعلنت الحكومة أن هذا الإجراء سيتيح إزالة الأنفاق التي تستخدم لتهريب الأسلحة وعبور الجهاديين.

وتتبنى الاعتداءات على قوات الأمن المصرية مجموعات جهادية تؤكد أنها ترد عبرها على القمع لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي.