محكمة مصرية تلغي حبس طفل لمدة عام بتهمة سرقة خبز

عبدالمسيح.. طفل مصري شعر بالجوع فسرق 5 أرغفة من مخبز مجاور لمنزله، فحبسه القاضي لمده عام.. وأمس فقط برأته المحكمة بعد تنازل صاحب المخبز.

البداية كانت منذ عام ونصف والنهاية كانت أمس الخميس، حيث قضت محكمة جنح أحداث بني سويف جنوب القاهرة ببراءة الطفل عبدالمسيح عزت عزيز (9 سنوات)، وقررت المحكمة إلغاء الحكم الصادر من محكمة الطفل غيابياً بإيداعه دور الرعاية الاجتماعية لمدة عام.

وجاءت الجلسة بعد استئناف محامي الطفل ضد الحكم الصادر، بإيداع الطفل بالأحداث غيابياً بتهمة سرقة 5 أرغفة من مخبز بمركز الفشن بمحافظة بني سويف، وحرر على إثرها صاحب المخبز محضراً في شهر مايو 2013، يتهمه بسرقة أرغفة بما يعادل 5 جنيهات مصرية.

وروى الطفل تفاصيل الواقعة، حيث قال إنها تعود إلى شهر نوفمبر 2012، عندما كان يستعد لتناول الإفطار هو وصديقيه فاضطر للذهاب للمخبز المجاور لمنزله وسرق 5 أرغفة لتناولهم، وبعدها فؤجئت أسرته باستدعاءه لقسم الشرطة عقب تقديم صاحب المخبز بلاغاً يتهمه فيه بسرقة الخبز. وسرعان ما أحيل البلاغ للنيابة، التي أحالت القضية للمحكمة، والتي بدورها قضت بإيداعه دور الرعاية الاجتماعية لمدة عام.

وتقول والدة الطفل إن الأسرة والجيران قاموا بوساطات مع صاحب المخبز، وأقنعوه بعمل محضر تصالح والتنازل عن القضية، وحكم القاضي بالبراءة بعد تنازل صاحب المخبز وبعد أن كاد مستقبل ابنهم يضيع جراء الواقعة.

جيران الطفل انتقدوا صاحب المخبز بسبب تعنته رغم أن قيمة ما سرقه الطفل بسيطاً ولا يساوي شيئاً، وقرروا مقاطعة مخبزه وعدم الشراء منه، بينما انتقد محامون قرار النيابة من البداية بإحالة القضية إلى المحكمة والتسبب في إهدار آدمية طفل أجبره الفقر والجوع على ارتكاب هذه الجريمة البسيطة.