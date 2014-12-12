مقتل سائق مصري اقتحم كميناً للجيش بسيناء

قتل سائق مصري أثناء محاولته اقتحام حاجز كمين للجيش شرق قناة السويس.

وكان كمين الشعير جنوب قرية الأبطال بسيناء قد شهد صباح الجمعة قيام سائق مصري يدعى ناصر شتوي صالح باقتحام كمين للجيش بسيارته، رافضاً الاستجابة لتعليمات الكمين بالتوقف، ما أدى لقيام أفراد الكمين بإطلاق النار عليه وسقوطه قتيلاً.

وظهر أن السائق مقيم بمنطقة وادي فيران بمدينة أبو زنيمة جنوب سيناء، وأنه أصيب بـ3 طلقات في الكتف والبطن أدت إحداها لمقتله.

وتبين من المعاينة، بعد التحفظ على السيارة وهي سيارة نقل كبيرة، أن السائق كان بحوزته مبلغ مالي كبير ونظراً لسوء حالته الصحية لم تتمكن النيابة العسكرية من استجوابه، إلى أن لقي مصرعه بعد ساعات من دخوله إلى المستشفى..

وفي غضون ذلك، قامت قوات التأمين التابعة للمجرى الملاحي لقناة السويس، وقوات الجيش التي تتولى تأمين الضفة الشرقية بتكثيف التواجد الأمني وعمل مسح شامل للمنطقة للكشف عن عناصر إرهابية يحتمل تواجدها أو كانت متعاونة مع السائق لتنفيذ مخطط إرهابي.