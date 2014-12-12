القبض على رجل أعمال في قضية جنسية بالغردقة

يأبى عام 2014 الرحيل دون أن يترك المصريين يلتقطون أنفاسهم ويستريحون قليلا من عناء الاستماع ومتابعة الفضائح الجنسية التي أصبحت لا تفارق مدينة أو محافظة في مصر هذا العام.

فبعد الفضيحة الجنسية لمدرب الكاراتيه بالمحلة، ومدير مركز الشباب بالبحيرة، والقيادي السلفي بالسنطة بالغربية، والمحامي بطنطا، خرجت للنور فضيحة جديدة ولكن هذه المرة لرجل أعمال وفي مدينة الغردقة السياحية المطلة على ساحل البحر الأحمر.

فقد تمكنت مباحث مكافحة الآداب بالغردقة من ضبط أحد رجال الأعمال الكبار بالقاهره أثناء ممارسته الأعمال المنافية للآداب داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة الكوثر بصحبة سيدة تعمل مضيفة بأحد الفنادق الكبرى بالغردقة.

وأثناء تفتيش غرفة نومه عثرت مباحث الآداب على هاتف شخصي له فى وضع "التصوير"، وبتفتيشه أمام النيابة وجد أنه يحتوي على 30 مقطع فيديو جنسي خلال ممارسته الرذيلة مع عدد كبير من السيدات من مختلف الأعمار، وكل مقطع يحمل اسم السيدة وتاريخ معاشرته لها.