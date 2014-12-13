مجلس الدولة يعلن تفاصيل مشروع قانون تقسيم الدوائر

يعقد قسم التشريع بمجلس الدولة المصري مؤتمرا صحافيا، اليوم السبت، بمقر المجلس برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس المجلس، بحضور المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، للإعلان عن بعض التفاصيل بمشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الذي أحالته الحكومة لمراجعته بمجلس الدولة وبعدها إرساله إلى مجلس الوزراء تمهيدا لاستكمال إجراءات إصداره.

وكان قسم التشريع قد عقد جلسته الأولى لمناقشة مشروع قانون تقسيم الدوائر يوم الأربعاء الماضي، وكشف مصدر بالمجلس أنه من المقرر أن ينتهي القسم من مراجعة مشروع القانون دستوريا وإفراغه في صيغة قانونية صحيحة بحد أقصى يوم الاثنين المقبل.

يذكر أن تأخر إصدار القانون كان الهدف منه تفادي شبهة عدم الدستورية حتى لا تدخل البلاد في دائرة حل البرلمان القادم.