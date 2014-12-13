مصر..تأجيل محاكمة جواسيس "القاعدة" لـ12 يناير القادم

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل أولى جلسات محاكمة 4 متهمين بالانتماء لتنظيم القاعدة، والتخابر لصالح ذلك التنظيم وإمداده بمعلومات بشأن تمركز وتعداد أفراد القوات المسلحة بسيناء، إلى جلسة 12 يناير القادم، لإعلان المتهمين وإخطار النيابة العامة لضبط المتهمين الهاربين وحبسهم وتقديمهم للمحاكمة.

كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين الأربعة – ثلاثة مصريين وكردي هارب - أنهم أثناء الفترة من 2008 حتى شهر مايو 2013، بدائرة قسم شرطة النزهة بمحافظة القاهرة، أسسوا وأداروا جماعة على خلاف أحكام القانون لتعطيل الدستور والعمل بالقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين.

يذكر أن المتهمين تم ضبطهم بعد رصدهم يعملون لصالح منظمة إرهابية، مقرها خارج البلاد للقيام بأعمال إرهابية داخل مصر، وأنهم اتفقوا مع قياديين بتنظيم القاعدة الإرهابي على التعاون معهم في تنفيذ أعمال إرهابية ضد أفراد القوات المسلحة بسيناء، والسفارتين الأميركية والفرنسية، وممثليهما الدبلوماسيين بالبلاد، وأمدوهم لهذا الغرض بمعلومات عن أفراد القوات المسلحة ومواقع انتشارها بسيناء وخرائط تفصيلية عنها، ونشاط الجماعات التكفيرية بها ومدى إمكانية التعامل معها لتنفيذ عمليات عدائية بالبلاد.

وذكرت التحقيقات أن المتهم الأول - عمرو محمد أبو العلا عقيدة 33 سنة "هارب" - بصفته مصريا التحق بمنظمة إرهابية مقرها خارج البلاد، تتخذ من الإرهاب والتدريب العسكري وسائل لتحقيق أهدافها، والتحق بتنظيم القاعدة وحركة طالبان الإرهابية بأفغانستان وباكستان وشارك في عمليات إرهابية.