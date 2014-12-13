مقتل 16 تكفيرياً خلال يومين في شمال سيناء

قتل 16 تكفيريا خلال يومين إثر استهداف قوات الأمن لمعاقل التكفيريين جنوب الشيخ زويد والعريش. وقالت مصادر أمنية إن قوات الأمن تمكنت من قتل 5 تكفيريين، الخميس الماضي، منهم 3 في الشيخ زويد، والقبض على تكفيري آخر، كما قتل اثنان جنوب العريش، كما ألقي القبض على ثلاثة آخرين.

وأضافت المصادر أن عملية القصف لأحد منازل أنصار بيت المقدس بقرية التومة جنوب الشيخ زويد أسفرت عن قتل 6 عناصر أثناء عقد اجتماع لتنفيذ عملية ضد قوات الأمن وقتل تكفيري آخر أثناء محاولته الهرب من الكمين وقت حظر التجوال بالشيخ زويد.

وتمكنت قوات الأمن ليلة أمس من قتل تكفيريين يستقلان سيارة نقل عند بئر لحفن أثناء محاولتهما استهداف القوات بعبوة ناسفة، حيث تم تفجير السيارة بمن فيها، وقتل تكفيريين آخرين بالشيخ زويد أثناء محاولتهما زرع عبوة ناسفة على طريق القوات العريش رفح.

شنت مروحيات الأباتشى التابعة للجيش المصري، ليلة أمس الجمعة، هجمات على 6 معاقل للمتطرفين بقرية التومة جنوب الشيخ زويد، وقرية السبيل جنوب العريش، أسفرت عن مقتل 22 إرهابياً من قيادات تنظيم "بيت المقدس"، وإصابة 10 آخرين بمنزل كان يتجمع فيه قيادات التنظيم.

وكشفت مصادر أن بعض القبائل أبلغت الحملة الأمنية بالأوكار الجديدة للإرهابيين، رداً على اختطاف المتطرفين 6 من أبنائها بدعوى تعاونهم مع الأمن، فيما أقدم التنظيم على إعدام 3 منهم رمياً بالرصاص إثر هجمات الجيش.