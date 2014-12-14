المئات من أنصار الإخوان يحالون إلى القضاء العسكري

أحالت النيابة المصرية 438 من مناصري جماعة الإخوان للمحاكمة أمام القضاء العسكري بسبب القيام باعمال عنف دامية عام 2013، بحسب ما أفادت مصادر قضائية.

وسيحاكم المتهمون بتهم عديدة من بينها قتل رجال أمن مصريين ومدنيين والاعتداء على الأملاك العامة.

وبينهم 139 سيحاكمون بتهمة قتل ثلاثة شرطيين في هجوم على مركز شرطة في محافظة المنيا، كما قال مسؤول في مكتب النائب العام.



والـ299 الباقون ملاحقون في قضية مقتل خمسة مدنيين في مواجهات بين متظاهرين مناصرين للإخوان وقوات الأمن وحريق في مقر محافظة البحيرة شمال القاهرة، كما قال مصدر قضائي محلي.



ويحاكم الرئيس الأسبق محمد مرسي وغالبية قادة جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها في قضايا عدة يواجهون فيها خصوصاً اتهامات بالتحريض على العنف والانتماء الى تنظيم غير مشروع.



وفي نهاية أكتوبر أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قانوناً يسمح بإجراء محاكمات عسكرية للمدنيين المتهمين بمهاجمة منشآت الدولة الحيوية، في أعقاب سلسلة من الهجمات الدامية ضد الجيش.