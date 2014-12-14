"نزلة برد" تمنع زويل من حضور حفل الرئيس المصري

أكد شريف فؤاد المستشار الإعلامي للعالم المصري أحمد زويل، أن نزلة برد حادة ألزمت العالم الكبير الفراش منذ الخميس الماضي، منعته من المشاركة في حفل تكريم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لعدد من العلماء المصريين في مناسبة عيد العلم صباح أمس السبت.

وأعرب "زويل"، عن تقديره البالغ للرئيس السيسي، الذي يبدي اهتماما كبيرا بالعلم والتعليم والبحث العلمي، ويؤمن أنه لا تقدم للوطن من دون وضع البحث العلمي على رأس أولويات الدولة المصرية.

وأضاف شريف فؤاد، في بيان، أن الدكتور زويل سوف يعاود نشاطه يوم الثلاثاء المقبل، من خلال استقبال المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، وعدد من الوزراء والمسؤولين لافتتاح مركز مصر للنانو تكنولوجي بمقر المدينة، وهو أحد مكونات مشروع مدينة زويل القومي، والذي سيسهم في دعم البحث العلمي ومساعدة الباحثين في عملهم، وسيمكنهم من تخليق صناعات دقيقة تستخدم في صناعة السيارات وحاصدات الطاقة وغيرها.

وأوضح أنه سيصحب رئيس الوزراء في زيارة لمقر مشروع مدينة زويل القومي بحي حدائق أكتوبر، لمتابعة عملية الإنشاءات التي تتولاها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.