باللافتات.. طلاب مصريون يطلبون زميلاتهم للزواج

ابتدع طلاب مصريون تقليدا جديدا للتعبير عن حبهم لخطيباتهم أو طلب محبوباتهم للزواج بتعليق لافتات أمام الجامعات لطلب اليد أو الاعتذار.

فقد شهدت جامعة القاهرة، اليوم الاثنين، واقعة طريفة حين قام طالب مصري يدعى حسام مصطفى في كلية الحقوق، بتقديم طريقة جديدة للاعتذار لخطيبته الطالبة في نفس الكلية.

ووضع الطالب لافتة مكتوبا عليها عبارة "أنا آسف يا سلمى والله ليس لي غيرك وبحبك"، أمام البوابة الرئيسية لجامعة القاهرة، في محاولة منه لإرضاء خطيبته سلمى حسام، وتقديم اعتذار لها عما حدث بينهما.

وقال الطالب حسام مصطفى، وفق ما ذكرته صحيفة "الوطن" المصرية، أنه "حدث خلاف بينه وبين خطيبته، وفشلت كل جهوده في إرضائها، مما اضطره إلى مصالحتها بطريقة أخرى جديدة".

وأضاف قائلا: وضعت هذه اللافتة في نفس المكان الذي شهد أول لقاء بيننا، وهو أمام جامعة القاهرة، وقد نجحت الطريقة وأعجبتها وقبلت اعتذاري.

مصدر مسؤول في جامعة القاهرة قال لـ"العربية.نت" إن "قيام الطالب بوضع اللافتة خارج الجامعة، وكون الطالبة هي خطيبته، أنقذه من الإحالة إلى التحقيق وتوقيع عقوبة عليه، لأن مثل هذه الأمور غير مسموح بها داخل الحرم الجامعي".

وكانت جامعة أخرى، وهي جامعة عين شمس، قد شهدت واقعة مماثلة منذ يومين، حيث قام طالب بتعليق لافتة على جدران كلية الحقوق يعتذر فيها لمحبوبته كتب عليها باللغة الإنجليزية " nourhan i'm sorry I just love you in public"، الأمر الذي لاقى استحسان طلاب الكلية، وقاموا بالتصفيق الحاد للطالب، فيما قابلت الطالبة الموقف بالخجل والابتسامة.

وشهدت كلية الطب في جامعة عين شمس، أمس السبت، واقعة أخرى مثيرة، حيث قام طالب في كلية الهندسة بطلب "يد محبوبته" الطالبة في كلية الطب أمام الجميع، مما لاقى ترحيبا وتصفيقا من جانب جميع الموجودين، فيما بدت على الفتاة علامات الخجل لتعلن في هذه الأثناء موافقتها أمام جميع زملائهما، ويلبسان "خاتمي" الخطوبة.

فيما شهدت نفس الجامعة واقعة أخرى، وكانت لطالب في كلية الآداب طلب الزواج من زميلته بلافتة مكتوب عليها " marry me".