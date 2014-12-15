مصر ترد على ميشيل دان: ممنوع دخول البلاد بدون تأشيرة

أعربت وزارة الخارجية المصرية عن استغرابها مما ذكرته الباحثة الأميركية ميشيل دان حول منعها من دخول البلاد، ووصفت ما قالته بأنها ادعاءات غير صحيحة.

ونوه القطاع القنصلي بالخارجية المصرية إلى أنه لا يسمح بدخول الأجانب لغير غرض السياحة إلا بتأشيرة، وتساءل في بيان رسمي، الاثنين، "هل تسمح الولايات المتحدة بدخول أجانب إلى أراضيها بدون الحصول بشكل مسبق علي تأشيرة دخول من إحدى السفارات الأميركية في الخارج".

وأوضحت الخارجية المصرية أن الباحثة الأميركية كانت قد ترددت على السفارة المصرية في واشنطن وقدمت طلب الحصول على تأشيرة دخول إلى أرض مصر لغير غرض السياحة، حيث تم الطلب منها طبقا للإجراءات المعتادة المعمول بها ملء استمارات الحصول على تأشيرة الدخول وتقديم صور فوتوغرافية شخصية لها، غير أنها قامت بشكل مفاجئ بسحب جواز السفر الخاص بها دون استكمال الإجراءات المطلوبة للسفر، وقررت السفر إلى مصر رغم أنها تعلم تماماً بحكم ترددها الكثير أن الحصول على تأشيرة الدخول في المنافذ المصرية يكون فقط بغرض السياحة.

وكانت سلطات مطار القاهرة قد منعت الباحثة الأميركية والدبلوماسية السابقة ميشيل دان الباحثة في معهد كارنيجي من دخول البلاد، لعدم حصولها على تأشيرة. والمعروف أنها كتبت عدة مقالات انتقدت فيها تراجع الحريات في مصر.