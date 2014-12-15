سيارة تصطدم بطائرة في مطار القاهرة

اصطدمت سيارة بطائرة في مطار القاهرة الدولي الأحد، مما ألحق ضرراً بمحرك الطائرة وإصابة السائق ونقله إلى المستشفى.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية عن مصدر أمني قوله إنه أثناء سير سيارة التابعة للشركة الوطنية اصطدمت بإحدى الطائرات التابعة للشركة الوطنية أيضا أثناء وقوفها على أرض المهبط، وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية بالمطار وسيارات الحماية المدنية والإسعاف إلى مكان الحادث.

وأضاف أن الحادث اسفر عن اصابة سائق السيارة وتم نقله إلى المستشفى للعلاج، وعطل بمحرك الطائرة الذي جرى فحصه من قبل الفنيين لتحديد حجم التلف.

