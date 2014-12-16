شكري: لا مبادرة مصرية لحل الأزمة السورية

نفى وزير الخارجية المصري سامح شكري وجود مبادرة مصرية لحل الأزمة السورية، مؤكداً أن مصر لها بالتأكيد تصور بالنسبة لحل القضية السورية، لكن لا توجد مبادرة منها في هذا الشأن.

وقال إن مصر تدعم الحل السياسي لما يحدث في سوريا وفقاً لإرادة الشعب السوري، والتوافق الداخلي، منعاً لاستمرار معاناة الشعب، ولهذا نحن نجتمع مع العديد من الدول الكبرى والإقليمية، للتأكيد على أهمية الانخراط في عملية سياسية من أجل الخروج من هذه الأزمة.

وأوضح وزير الخارجية، أن مصر تعمل من خلال اتصالاتها مع كافة الأطراف سواء من داخل سوريا أو الأطراف الدولية والإقليمية، على إيجاد وسيلة للتشجيع على هذا الحل السياسي، لإقرار الإطار الذي يتم من خلاله تفعيل الحل السياسي، لافتاً، إلى وجود رغبة كبيرة لدى المجتمع الدولي، لاحتواء الأزمة، ومن هنا جاء دعمنا للمبعوث الأممي وجهود وقف الاقتتال، وما يصب في صالح الشعب السوري.

وكان سامح شكري قد وصل إلى الكويت أمس الاثنين ليرأس وفد مصر في أعمال الدورة العاشرة للجنة المصرية الكويتية المشتركة والتي تعقد اجتماعها على مستوى وزيري خارجية البلدين.

عبدالعاطي للعربية.نت: توقيع اتفاقيات تعاون

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير الدكتور بدر عبدالعاطي لـ"العربية.نت" أنه سيتم خلال الاجتماع الوزاري يوم الثلاثاء، بحث ملفات التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، كما سيتم التشاور بين وزيري خارجية مصر والكويت حول عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات القضية الفلسطينية وتنفيذ مقررات مؤتمر القاهرة لإعمار غزة وتطورات الأزمة السورية والأوضاع في العراق وليبيا والوضع في منطقه الخليج.

من جانب آخر، تبحث اللجنة المشتركة الموعد المرتقب لانعقاد أعمال الاجتماع الثالث لفريقي العمل المصري-الكويتي المكلف بالنظر في المشروعات والاحتياجات التنموية العاجلة بين البلدين، وذلك في ضوء التحضير لمؤتمر مصر الاقتصادي المقرر في الفترة من 13 إلى 15 مارس القادم.

وقال عبدالعاطي إنه من المنتظر أن يوقع شكري مع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبروتوكول تعاون وبرامج تنفيذية.

وتشمل العديد من المجالات منها اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي والتعاون في مجال التنمية الصناعية والتعاون بين المعهدين الدبلوماسيين في مصر والكويت والتعاون في مجال الإسكان والتعمير والنقل البحري والموانئ والتربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والثقافة والإعلام والرياضة والتعاون بين الهيئة العامة للاستعلامات المصرية ووزارة الإعلام.