فاروق حسني: سعيد بالجو العام الآن في مصر

افتتح الفنان فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق في عهد مبارك، معرضه الجديد بقاعة "أفق واحد" في حضور عالم الآثار "زاهي حواس" الذي حرص على الحضور مبكرا، والكاتب الصحفي "محمد عبد القدوس" والفنانين سميرة أحمد و سميحة أيوب، ويسرا، ويحيى الفخراني و فريد الديب، إلى جانب عدد من الفنانين والكتاب والأدباء وجمهور الفنان.

وقال فاروق حسني خلال افتتاحه معرضه: إن الفترة مناسبة لإقامة المعرض وإلا ما كنت لأقيمه ، ولدي سعادة غامرة لإقامته في هذا التوقيت أان المعرض لا يقام في حالة فوضى بل في حاله استقرار.

وأضاف وزير الثقافة الأسبق أنه سعيد بالجو العام في مصر الذي سيسمح بانتاج المزيد من الأعمال الفنية.

يذكر أن فاروق حسني غاب عن الساحة الثقافية في مصر منذ ثورة 25 يناير وتنقل بمعارضه بين بلدان عدة حول العالم.

