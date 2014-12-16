مصر.. إحالة ‭340‬ "إخوانياً" إلى المحاكم العسكرية

أعلنت مصادر قضائية الاثنين أن النيابة العامة بمدينة الإسماعيلية المصرية أحالت المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع و339 من قيادات وأعضاء ومؤيدي الجماعة إلى المحاكمة العسكرية.

وقال مصدر إن المحامي العام لنيابات الإسماعيلية المستشار هشام حمدي أحال بديع وعصام العريان ومحمد البلتاجي القياديين في الجماعة والداعية صفوت حجازي المؤيد لها و296 آخرين إلى النيابة العسكرية تمهيدا لمحاكمتهم أمام المحكمة العسكرية في المدينة. وأضاف أن المتهمين "قاموا بأعمال عنف وبلطجة عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة أضرموا خلالها النيران في محكمة الإسماعيلية."

وفي وقت سابق الاثنين قالت المصادر إن 40 من أعضاء ومؤيدي الجماعة بينهم تسع نساء أحيلوا إلى المحاكمة العسكرية في الإسماعيلية بتهم تنظيم مظاهرات دون الحصول على تصريح من السلطات والتحريض على العنف وإثارة الشغب وتعطيل المرور والانتماء لجماعة محظورة. وقالت المصادر إن المتهمين الأربعين ألقي القبض عليهم لصلتهم بعدد من الوقائع خلال مظاهرات مناوئة للحكومة.

وكانت النيابة العامة في مدينة دمنهور عاصمة محافظة البحيرة أحالت قبل يومين 239 من مؤيدي جماعة الإخوان المسلمين إلى المحاكمة العسكرية.

