مصر.. سفارة بريطانيا تفتح أبوابها بعد توقف لـ 9 أيام

قالت السفارة البريطانية في القاهرة في بيان إنها استأنفت خدماتها العامة اليوم الثلاثاء بعد توقف دام 9 أيام لأسباب أمنية.

ونقل بيان السفارة عن وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند قوله إنه "من دواعي سروري أن السفارة البريطانية في القاهرة استأنفت خدماتها العامة بالكامل اليوم. وأعرب عن امتناني للتعاون الوثيق من قبل الحكومة المصرية الذي جعل هذا الأمر ممكنا".

من ناحيته، قال السفير البريطاني لدى مصر جون كاسن "إنه خبر عظيم، فبفضل التعاون الحيوي الذي قدمته الحكومة المصرية، استأنفنا اليوم الخدمات العامة بالكامل في السفارة البريطانية في القاهرة".

وكانت بريطانيا قد أغلقت سفارتها في القاهرة أمام الجمهور في 7 من ديسمبر الجاري، كما أغلقت سفارة كندا أبوابها في اليوم التالي ولم تفتحها بعد، وفقاً لخدمة هاتف الطوارئ الخاصة بالسفارة.