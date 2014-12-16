مقتل 17 إرهابياً وضبط 11 آخرين بسيناء خلال 3 أيام

قال العميد محمد سمير، المتحدث العسكري المصري، إن القوات نفذت عدداً من المداهمات ضد العناصر الإرهابية في سيناء، أسفرت عن مقتل 17 إرهابياً نتيجة لتبادل إطلاق النار مع القوات.

وأوضح المتحدث في بيان له أنه تم ضبط 11 فرداً شاركوا في تنفيذ المخططات الإرهابية ضد عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية، وضبط وتدمير 9 عربات من أنواع مختلفة و16 دراجة بخارية من دون لوحات معدنية، كانت مستخدمة في تنفيذ العمليات الإرهابية ضد عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية.

كما أشار إلى أنه تم تدمير 64 مقراً ومنطقة تجمع خاصة بالعناصر الإرهابية، و22 مزرعة خاصة العناصر الإرهابية، ومستشفى ميداني بإحدى مزارع العناصر الإرهابية ووجد بداخلها ثلاجة أمصال و2 أنبوبة أكسجين"، وتدمير مخزن يحتوي على نصف طن من نبات البانجو المخدر.