مقتل 9 من أنصار بيت المقدس في الشيخ زويد ورفح

قتل 9 تكفيريين من أنصار بيت المقدس في عمليتين نوعيتين لقوات الأمن المصرية أثناء حملة المداهمات العسكرية لقوات الجيش مصحوبة بالقوات الخاصة والصاعقة جنوبي الشيخ زويد ورفح.

وقالت مصادر أمنية إنه وردت معلومات للأجهزة الأمنية بوجود 4 عناصر من تنظيم بيت المقدس بقرية المقاطعة جنوب الشيخ زويد، تقوم باستخدام سيارة فرنا في تحركاتها لاستهداف رجال الأمن، وقد اشتبكت معهم القوات ما أسفر عن تصفية العناصر الأربعة.

وأضافت المصادر أن قوات الأمن حاصرت خلية أخرى تنتمي لأنصار بيت المقدس داخل مزرعة جنوب رفح، واشتبكت مع أعضائها وتم قتل 5 عناصر.

كما تمكنت الحملة العسكرية من تدمير 12 مزرعة زيتون مملوكة للتكفيريين، يتخذونها أماكن للاختباء فيها وقت هجوم القوات على قرى المواجهة إلى جانب الانطلاق وتنفيذ جرائمهم، كما تم نسف 9 آبار مياه خاصة بري المزارع التابعة لتنظيم أنصار بيت المقدس فقط، وقد تم تدمير 51 بؤرة إرهابية، عبارة عن 33 منزلا و18 عشة، و3 دراجات خاصة بهم.

وكانت قوات الامن قد قتلت 3 عناصر تكفيرية في وقت سابق الاثنين جنوب العريش.

