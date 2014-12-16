"العليا للانتخابات" توافق على قانون تقسيم الدوائر

وافقت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس على مشروع قانون تقسيم الدوائر بإجماع الآراء بعد مراجعته ودراسته اليوم الثلاثاء.

وقال المستشار مدحت إدريس المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات في بيان اليوم "إن اللجنة تدارست صورة تفصيلية لمشروع القانون، طبقاً لآخر تعديلاته وانتهت إلى الموافقة عليه بإجماع الآراء دون إبداء أي ملاحظات عليه".

ويصبح القانون جاهزا بعد موافقة قسم التشريع واللجنة العليا للانتخابات على القانون ثم يتم إرساله إلى مجلس الوزراء، تمهيداً للتصديق عليه من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

