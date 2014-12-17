سميح: زيارة ابن عم الأسد للقاهرة شخصية وليست سياسية

أكد القائم بأعمال السفارة السورية بالقاهرة، رياض سميح، أن وصول عماد الأسد ابن عم الرئيس السوري بشار الأسد لمصر اليوم على رأس وفد قادماً من دمشق ليس له أي صفة سياسية، وإنما جاء لزيارة شخصية.

وأكد مصدر أمني بمطار القاهرة أن الوفد السوري الذي وصل القاهرة برئاسة عماد الأسد وبصحبته 5 أفراد جاء لحضور مؤتمر خاص بالأكاديمية البحرية المصرية، مضيفاً أن زيارة الوفد للقاهرة ليست لها أي علاقة بالعمل السياسي، وإنما في المجال التعليمي، حيث إن رئيس الوفد السوري يعمل رئيساً للأكاديمية البحرية في اللاذقية، وجاء إلى القاهرة لحضور مؤتمر الأكاديمية المصرية المتخصصة في نفس الشأن وهى العلوم البحرية، نافياً وجود أي خلفية سياسية حول الزيارة .

من جانبها نفت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، توجيه دعوة لعماد الأسد، موضحة أنه من المقرر أن يعقد اليوم بالأكاديمية المنبثقة عن جامعة الدول العربية اجتماع لمجلس إدارة فرع سوريا، مشيرة إلى أن عماد الأسد ليس له صلة بمثل هذه الاجتماعات، وإنما يحضره أعضاء المكتب التنفيذي من السوريين والمصريين.

وكانت بعض وسائل الإعلام السورية قد ذكرت أن عماد الأسد وصل على رأس وفد سوري إلى مصر، لبحث تطورات الوضع في سوريا على ضوء الموقف المصري الذي يؤيد الحل السياسي للأزمة.