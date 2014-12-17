شكري ببغداد لبحث تنسيق جهود مكافحة الإرهاب

وصل وزير الخارجية المصري، سامح شكري، صباح اليوم الأربعاء إلى بغداد، في ثاني زيارة للعراق منذ توليه مهام منصبه، لبحث سبل مواجهة الإرهاب.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية المصرية اليوم أن شكري سيلتقي خلال زيارته كبار المسؤولين العراقيين وممثلي القوى السياسية العراقية المختلفة، وعلى رأسهم الرئيس فؤاد معصوم، حيث ينقل له رسالة من الرئيس عبدالفتاح للسيسي تتضمن التأكيد على عمق العلاقات بين البلدين ودعم الجهود الخاصة بمكافحة الإرهاب والمحافظة على وحدة أراضيه.

ووفق ما ذكرت وكالة "الأناضول" قال المتحدث باسم الخارجية بدر عبدالعاطي في البيان إن الوزير شكري، سيلتقي رئيس الوزراء حيدر العبادي وأسامة النجيفي نائب رئيس الجمهورية، ووزير المالية هوشيار زيباري، وكلاً من عمار الحكيم رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، وصالح المطلق نائب رئيس الوزراء.

وأضاف أن شكري سيجري مباحثات رسمية مع نظيره العراقي إبراهيم الجعفري بحضور وفدي البلدين، حيث تتناول المباحثات الأوضاع الداخلية في العراق، وسبل مواجهة التنظيمات الإرهابية، والجهود المبذولة في إدارة عملية سياسية شاملة في العراق تشارك فيها جميع القوى السياسية الوطنية بغض النظر عن الانتماءات العرقية والطائفية والدينية.

كما يتناول شكري مع الجعفري تطورات العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وتوسيع دور الشركات المصرية في المشاركة في المشروعات التنموية في العراق، والتشاور حول القضايا الإقليمية التي تهم البلدين وفي مقدمتها الأزمة السورية والقضية الفلسطينية والحرب على الإرهاب، وجهود التحالف الدولي لمواجهته ودور الأزهر الشريف في نشر الوسطية والاعتدال ومواجهة الأفكار المتطرفة، بحسب البيان.

وتعد هذه الزيارة الثانية لشكري للعراق منذ توليه منصبه، حيث زار في 11 يوليو الماضي، بغداد، ضمن جولة خارجية شملت الأردن والكويت، للتشاور حول الوضع العربي بصفة عامة والتحديات التي يواجهها العراق بصفة خاصة.