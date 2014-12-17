فصل 40 طالبا من كلية الشرطة لانتمائهم للإخوان

أكد اللواء هانى عبد اللطيف، المتحدث الرسمى باسم وزارة الداخلية المصرية، أن أكاديمية الشرطة قررت اليوم الثلاثاء، فصل 40 طالبا من طلاب الدفعة الثالثة والرابعة من طلبة الأكاديمية، بعد أن أكدت المتابعات الأمنية لهم تورط أقاربهم فى التظاهرات والفعاليات التى تنظمها الجماعة.

وأشار المتحدث الرسمى باسم وزارة الداخلية المصرية فى تصريحاته الإعلامية إلى أن المتابعات الأمنية لطلبة الأكاديمية أثبتت بالفعل أن هناك عددًا من الطلبة وأسرهم على صلة بعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، وأكدت أن لهم أقارب فى جماعة الإخوان الإرهابية من الدرجة الأولى والثانية منتمين بالفعل لعناصر التنظيم.

وأضاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الداخلية المصرية أنه عقب الانتهاء من المتابعات الأمنية لطلبة الأكاديمية تبين أن 40 طالبا هم بالفعل تابعين لتنظيم الإخوان، وعلى الفور تم عقد اجتماع بأكاديمية الشرطة وقررت إدارة الأكاديمية فصل الـ40 طالبا من الأكاديمية وهم من طلاب الدفعات الثالثة والرابعة من بين 70 طالبا دخلوا الأكاديمية وقت حُكْم الإخوان المسلمين، وتبين أن أقاربهم من المتورطين فى المشاركة فى الفعاليات والتظاهرات التى تنظمها عناصر الجماعة الإرهابية وأنهم موالون لتنظيم الجماعة.

وأكدت المصادر أن المتابعات الأمنية لطلاب الأكاديمية وخاصة الـ70 طالبا ممن دخلوا الأكاديمية وقت حُكْم جماعة الإخوان المسلمين، أكدت أن هناك 40 طالبا منهم ثبتت انتماءاتهم لتنظيم الإخوان، وأكدت أن لهم أقارب من الدرجة الأولى والثانية منتمين لجماعة الإخوان ويشاركون فى فعاليات الجماعة الإرهابية والتظاهرات التى ينظمونها، وهو الأمر الذى دفع الأكاديمية لفصلهم فورا بعد ثبوت ذلك

