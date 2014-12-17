مصر.. إحالة 21 لمحاكمة عاجلة بتهمة الفسق والفجور

أحالت النيابة المصرية 21 مثليا جنسيا لمحاكمة عاجلة لاتهامهم بممارسة الشذوذ الجنسي داخل حمام بلدي بمنطقة الأزبكية وسط القاهرة، وحددت جلسة الأحد المقبل لبدء المحاكمة.

وتبين من تحقيقات نيابة الأزبكية أن المتهمين كونوا شبكة لممارسة الشذوذ، وإقامة حفلات الجنس الجماعي بين الرجال الشواذ جنسياً بمقابل مادي، مستخدمين في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي.

وذكرت التحقيقات أن المتهمين اعتادوا الحضور إلى حمام بلدي بمنطقة الأزبكية لممارسة الفجور، واستقطاب المثليين نظير تقاضيهم أموالا طائلة، فيما كشف تقرير الطب الشرعي الذي تسلمته النيابة أن 12 متهما منهم ثبت الاعتداء عليهم جنسيا.

وتبين أن صاحب الحمام ويدعي "فتحي.م.ع" 63 سنة صاحب حمام بلدي بمنطقة كلوت بك برمسيس ومقيم في المرج شرق القاهرة هو من يقوم بالاتفاق مع الراغبين ومعه "مرعى.د.س" 64 سنة مقيم بمنطقة دار السلام جنوب القاهرة.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين يتقاضون 200 جنيه في المرة الواحدة عن كل شخص يمارس الفجور داخل الحمام في أوقات الليل المتأخرة.

واعترف المتهمون أنهم اعتادوا تنظيم هذه الحفلات في أماكن متفرقة بالعاصمة، سواء في الشقق المفروشة، أو الحمامات البلدية لممارسة الرذيلة.

وكانت محكمة مدينة نصر قد قررت حبس 5 مثليين جنسيا في مايو الماضي بالحبس لمدد تتراوح بين 4 و7 سنوات، وغرامة ألف جنيه عن كل متهم لإدانتهم بتكوين شبكة لممارسة الشذوذ الجنسي بمنطقة الزهراء.