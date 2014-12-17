مقتل 4 تكفيريين والقبض على 25 آخرين شمال سيناء

قتل 4 تكفيريين، اليوم الأربعاء، وألقي القبض على 25 آخرين داخل مزرعة للزيتون جنوبي العريش والشيخ زويد بشمال سيناء.

وقالت مصادر أمنية إن قوات الأمن تلقت معلومات من مصادرها تفيد بوجود خلية من أنصار بيت المقدس في إحدى مزارع الزيتون جنوب العريش، ووقعت اشتباكات مع عدد من العناصر، وأسفر ذلك عن مقتل 3 من العناصر، والقبض على 25 آخرين أثناء تمشيط المنطقة، وعثر على عدد من البنادق وآلية وذخائر وأجهزة تفجير عبوات ناسفة.

وأضافت المصادر أنه تمت مداهمة عدد من مزارع الزيتون المملوكة لعناصر تكفيرية جنوب الشيخ زويد، وقتل أحدهم وضبط بحوزته على سلاح آلي، كما عثرت القوات على 10 ملاجئ تحت الأرض، ودمرت 12 منزلا داخل المزارع، مملوكة لعناصر إرهابية، وبعض العشش والسيارات والدراجات النارية.