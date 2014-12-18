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ارتفاع حالات ضحايا مركب صيد مصري لـ25 قتيلاً

المصدر: القاهرة - العربية.نت
مركب صيد مصري في البحر الأحمر "أرشيفية"
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أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، أن عدد المصابين في حادث غرق مركب صيد "بدر الإسلام" الذي وقع يوم الأحد الماضي بالبحر الأحمر بين منطقتي رأس غارب وطور سيناء، بلغ 18 مصاباً، خرج جميعهم من مستشفى الطور العام بعد تحسن حالتهم، عدا حالة واحدة فقط خرج بناء على طلبه.

وأضافت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيان لها، اليوم الخميس، أن عدد الوفيات حتى الآن نتيجة حادث الغرق بلغت 25 حالة، تم نقلهم جميعاً لمشرحة مستشفى الطور العام، تم تسليم 13 جثة منهم لذويهم، وباقي 7 جثث تحت تصرف النيابة.

وكان مركب صيد مصري قد اصطدم بسفينة بحرية في المياه الإقليمية، وتسبب في مقتل 25 مصريا، وإصابة 18 آخرين، ويبقى هناك مفقودون لم تحدد الجهات المعنية أعداهم بشكل حاسم حتى الآن.

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