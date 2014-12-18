جنازة عسكرية لقتلى طائرة التدريب المصري الإماراتي

تقدم الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري، الجنازة العسكرية التي أقيمت لقتلى الطائرة العسكرية التي سقطت مساء الأربعاء أثناء تنفيذهم إحدى المهام التدريبية مع دولة الإمارات الشقيقة.

وقام الفريق أول صدقي صبحي بتقديم العزاء لأسر القتلى من البلدين الذين قدموا أرواحهم دفاعا عن أوطانهم، داعياً الله أن يدخلهم فسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.

حضر الجنازة الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة وسفير الإمارات بالقاهرة ووزير الداخلية المصري محمد إبراهيم وقادة الأقرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة.

كان العميد محمد سمير المتحدث العسكري المصري قد أعلن أنه سقطت إحدى الطائرات العسكرية أثناء تنفيذ تدريب مشترك (مصري/ إماراتي) نتيجة خلل فني بالطائرة، مما أدى إلى مقتل طاقمها المكون من أربعة ضباط مصريين وإماراتيين، وتم تشكيل لجنة فنية للوقوف على أسباب الحادث.

