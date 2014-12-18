مقتل 9 إرهابيين بشمال سيناء وضبط 12 مطلوباً

تمكنت القوات المسلحة المصرية خلال اليومين الماضيين، من قتل 9 إرهابيين خلال تبادل إطلاق النار مع القوات (إرهابي أثناء محاولة الهروب من أحد كمائن القوات المسلحة. 3 إرهابيين أثناء مراقبة القوات. 5 إرهابيين أثناء أعمال المداهمات).

وأوضح المتحدث العسكرى المصري، محمد سمير، أنه تم ضبط 12 من المطلوبين أمنيا والمشتبه بهم، وتدمير عربتين مختلفتين، و3 دراجات بخارية بدون لوحات معدنية، وتستخدم في تنفيذ العمليات الإرهابية ضد عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية، إلى جانب تدمير 13 مقرا ومنطقة تجمع خاصة بالعناصر الإرهابية، و5 مزارع خاصة بالعناصر الإرهابية.