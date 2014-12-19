مصر.. اصطدام قطار بسيارة نقل بدون إصابات

اصطدم قطار مميز بسيارة نقل بمزلقان بقرية الخروعة التابعة لمركز دشنا بمحافظة قنا جنوب مصر، بسبب تعطل السيارة على شريط سكة الحديد حال وصول القطار، ولم يسفر الحادث عن أي إصابات.

وحسب مصادر بسكة الحديد لصحف محلية، فإنه أثناء مرور قطار مميز، القادم من الأقصر والمتجه إلى الإسكندرية، اصطدم بسيارة ربع نقل أمام مزلقان الخروعة بقرية فاو غرب بدشنا، وذلك أثناء محاولة قائد السيارة عبور المزلقان قبل قدوم القطار بفترة وجيزة، وتعطلت السيارة على القضبان، وفر صاحبها هربا، ما أدى إلى اصطدام القطار بالسيارة، وأسفر عن تحطم السيارة، لافتا إلى أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات، لكنه توقف حركة القطارات لمدة نصف ساعة.