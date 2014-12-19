مصر.. اشتباكات بين ملثمي الإخوان والشرطة بالهرم

نشبت اشتباكات عنيفة بين عناصر ملثمة تنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، وقوات الأمن المركزي، في منطقة العريش بالهرم بمحافظة الجيزة.

فيما أطلقت قوات الأمن الطلقات التحذيرية في الهواء، وذلك لفض تجمع ملثمي الإخوان بعد قطعهم الطريق، وإطلاقهم الألعاب النارية على القوات.

واشتبهت قوات الأمن المركزي، في جسم غريب، بداخل كيس قمامة، متواجد في الجزيرة الكائنة بوسط شارع الهرم، وذلك أثناء الاشتباك مع عناصر جماعة الإخوان.

وعلى الفور، استدعت قوات الأمن، رجال الحماية المدنية، للكشف عن الجسم الغريب، ومعرفة إذا كان بداخلها مواد متفجرة من عدمه.

يذكر أن جماعة الإخوان المسلمين تدعو أيام الجمعة من كل أسبوع للخروج في مسيرات ومظاهرات ضد النظام الحالي، وعادة ما تنتهي تلك التظاهرات بأعمال تخريبية.