مصر.. مقتل أمين شرطة على يد مسلحين بالبحيرة

قتل أمين شرطة بمباحث مركز شرطة الدلنجات بالبحيرة بمصر، إثر قيام مجهولين بإمطاره بوابل من النيران.

كان اللواء محمد فتحي إسماعيل مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارًا من اللواء نبيل عبد الفتاح نائب مدير الأمن، يفيد قيام ملثمين مجهولين يستقلون دراجة بخارية، بإطلاق وابل من النيران على الأمين "ربيع محمد علي الصاوي"، 38 سنة، أمين شرطة بمباحث الدلنجات، أثناء خروجه من منزل أحد أصدقائه بقرية الوفائية، مما أدى لإصابته بطلق ناري في البطن وتوفي فى الحال.

انتقل لمكان الحادث اللواء أشرف عبد القادر مدير المباحث، والعميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث، والعميد خالد غانم رئيس فرع البحث، والرائد أحمد حمد رئيس مباحث الدلنجات، وجارٍ تمشيط المنطقة للبحث عن الجناة مرتكبي الحادث.