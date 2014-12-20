مصر تنفي اعتقال 600 طفل في ظروف صعبة

أكد مسؤول مركز الإعلام الأمني في وزارة الداخلية المصرية أن ما بثه موقع (The-Times) البريطاني، وتناقلته بعض المواقع الإخبارية، بشأن اعتقال 600 طفل تتراوح أعمارهم ما بين (14 - 17) عاماً في ظروف صعبة بأحد السجون التابعة لمعسكر قوات الأمن المركزي بمحافظة القليوبية تحت الأرض، ليس له أي أساس من الصحة.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان لها أن ما تناوله التقرير عارٍ تماماً من الصحة جملةً وتفصيلاً، ولا يمت للحقيقة بصلة، وأكدت أن معسكرات الأمن المركزي لا تتضمن أماكن احتجاز، وأن كل السجون المصرية لا تحوي سجناء تحت سن 18 عاماً، وأن القانون المصري لا يجيز احتجاز الأطفال (الأحداث) أقل من 18 سنة في السجون العمومية التابعة لوزارة الداخلية، حيث إن تلك الفئة العمرية (تحت 18 عاما) يتم إيداعها بإحدى دور الرعاية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي مراعاةً لحداثة سنهم، حرصاً على مستقبلهم.

كما أكدت وزارة الداخلية أن قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية وكل ما يتعلق بالسجناء المودعين بالسجون العمومية، يخضع للرقابة والإشراف القضائي الكامل.

